أفضل طريقة لعلاج البشرة قبل فصل الشتاء

أميرة خالد(صدى):

قدم خبراء تجميل نصائح للعناية بالبشرة وتجديد نضارتها بعد انتهاء فصل الصيف، مؤكدين على ضرورة التقشير والترطيب للتخلص من طبقة الجلد الخارجية.

ويمكن التقشير بمزج ملعقة من السكّر بملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون، ثم افركي بشرتك بالمزيج بلطف وبحركات دائرية، وأخيراً اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

وبإمكانك تناول فيتامينات مغذية للبشرة، مثل: فيتامين (C)، وفيتامين (E)، لأنهما من الفيتامينات التي تساعد على التخلص من أضرار الشمس، بالإضافة إلى تحسينها لون البشرة، كما يمكنك تطبيق ماسكات مغذّية لبشرتك كماسك الأفوكادو.

كما يمكن تعويض جسمك بالسوائل وشرب الكثير من الماء بما لا يقلّ عن لترين يومياً، لأن الماء يساعد على طرد السموم وتطهير البشرة، كما عليك إضافة الخضراوات والفاكهة إلى نظامك الغذائي.