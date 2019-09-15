حاضنة الرياضة السعودية تطلق أول مبادراتها الثمانية باسم الجلسات الرياضية التقنية

حسين العلي(صدى):

أطلقت حاضنة الرياضة السعودية، أول مبادراتها الثمانية باسم “ الجلسات الرياضية التقنية ” التي تهدف لبناء منظومة ريادة الأعمال الرياضية السعودية والمساعدة على الإبداع في استكشاف التحديات والابتكار في تحويل التحديات إلى حلول ابتكارية تقنية تساعد في تسويق السعودية من خلال الرياضة وجذب الاستثمارات للمنظومة الرياضية.

يشارك في الجلسات الرياضية التقنية نخبه من المتحدثين المهتمين بهذه المجال من مختلف مناطق المملكة والمقرر إقامتها بمدينة جدة بتاريخ 19 محرم 1441هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 في تمام الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة وذلك في قاعة العز بفندق الريتز كارلتون

حيث تشمل الجلسات لقاءات متنوعة للتعريف بريادة الأعمال في المجال التقني الرياضي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة لـدور الشركات الناشئة ومستقبلها في نمو واستدامة الاقتصاد الرياضي ضمن رؤية 2030،

وتسليط الضوء على أهم الفرص التقنية التي تخدم الاقتصاد الرياضي السعودي

ومن جهته يؤكد رئيس حاضنة الرياضة السعودية وعضو المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني الدكتور طلال المغربي، على اهمية دعم المشاريع الرياضية التقنية في المملكة وفقاً لرؤية 2030، من خلال الانطلاق بجلسات تساهم على تحفيز وتطوير وبناء منظومة رياضية متكاملة ضمن مجتمع رواد الاعمال.

كما يفيد المغربي بأن هذه الجلسات تهدف لتكوين شبكة ريادية رياضية مع المهتمين والمشرعين في المنظومة الرياضية السعودية وذلك لمناقشة افضل الطرق لخلق افكار تساعد في تكوين بيئة رياضية تقنية تخلق فرص متنوعة لرواد الأعمال وتساهم في جذب المستثمرين للاستثمار في هذه المجال، بالإضافة الي تعزيز الدور الرياضي مع مختلف القطاعات الأخرى مثل السياحة والصحة والتعليم والترفيه وغيرها.