شركة الخليج للتدريب تعلن عن 10 وظائف بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الخليج للتدريب والتعليم، باب التقديم إلى 10 وظائف شاغرة لحملة الثانوية؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” وعبر ” برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات “، أن الوظائف متاحة للجنسني تحت مسمى ” مُمثل خدمة العملاء “.

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، لافتة إلى أن الراتب 4,600 ريال.

ويتمثل الوصف الوظيفي في توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/16هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” عبر الرابط التالي اضغط هنــا