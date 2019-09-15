آل الشيخ يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة عن الاعتداء الآثم على بقيق

نايف السالم(صدى):

وجه وزير الشؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع بمدن وقرى وهجر المملكة بتناول الاعتداء الآثم الذي وقع في محافظة بقيق، وهجرة خريص السبت الماضي في خطبة الجمعة المقبلة.

كما وجّه الوزير آل الشيخ الخطباء بالحديث عن نعمة الأمن والاستقرار التي أنعم الله بها على المملكة والتأكيد على ضرورة الالتفاف حول القيادة الرشيدة أيدها الله.

وسأل الله أن يحفظ البلد من كل مكروه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم.