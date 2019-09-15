فأر يتسبب في سقوط شاب من الطابق السابع

القاهرة(صدى):

تسبب فأر في سقوط شاب عشريني من الطابق السابع في إحد بنايات منطقة البساتين جنوب القاهرة، ما أدى إلى وفاته بعد ساعات من دخوله المستشفى.

وأصدرت نيابة البساتين الجزئية، أمرًا بتشريح ودفن جثة الشاب، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة؛ للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتلقى مأمور قسم شرطة البساتين إشارة من مستشفى القصر العيني تفيد باستقبال شاب في الـ22 من عمره مصابًا بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد، وتوفى عقب مرور ساعات من وصوله المستشفى.

وأكدت التحقيقات، أنه بينما كان يقوم الضحية بتدخين السجائر بالقرب من بير السلم أما شقته في الطابق السابع، ظهر أمامه فأر ما تسبب في حالة فزع وخوف، وأقناء محاولة الفرار اختل توازنه وسقط في بير السلم.