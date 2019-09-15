الشوفان والحليب لتهدئة إحمرار البشرة هذه الأيام

أميرة خالد(صدى):

تتعرّض الكثير من النساء إلى مشاكل إحمرار البشرة خاصة في الأوقات التي تتغير فيها فصول السنة، ويُعتبر الطرق الطبيعية من أفضل الطرق لعلاج هذا الإحمرار.

وتتثمل هذه الطرق في الآتي:

الشوفان..

القيام بقناع دقيق الشوفان يساهم في علاج مشاكل البشرة، حيث يتم إضافة القليل من الماء إلى ملعقتين من الشوفان وتطبيقه على البشرة.

الحليب..

وذلك عن طريق تمرير قطنة مبللة بالحليب على الوجه والرقبة لتهدئة البشرة، وكذلك مزج (ملعقة من الحليب+ ملعقة من الماء+ لمسة من العسل) ثم وضعه على لببشرة مرتين أسبوعيًّا.

الشاي الأخضر..

والذي يعمل كمضاد رائع للالتهابات؛ ويتم تمرير كيس الشاي على بشرتك لتهدئتها والشعور بنضارتها.

زيت جوز الهند..

إذا كان لديك أي بقع جافة أو ملتهبة على بشرتك ضعي عليها زيت جوز الهند واتركيها لتتفاعل مع البشرة.