هوس عمليات التجميل يلاحق زوجات لاعبي الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

شكلت عمليات التجميل هوسًا كبيرًا لمعظم زوجات لاعبي الدوري الإنجليزي؛ خوفًا من فقد جمالهن وخسارة أزواجهن.

لجأت معظم زوجات لاعبي الدوري الإنجليزي إلى إجراء عمليات تجميلية؛ للحفاظ على أزوجهن ومنعهم من النظر لسيدات أخريات.

وأكدت صحيفة ” ذا صن “، أن بيكي فاردي زوجة جيمي فاردي لاعبي ليستر سيتي، خضعت إلى عملية ” فيلر ” بشفتيها مؤخرًا، بالإضافة إلى عملية بوتوكس.

كما خضعت ريتا محرز زوجة رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، إلى عدة عمليات فيلر وعملية تجميل بالأنف، وهو ما خضعت له أيضًا كيم زوجة النجم جو هارت حارس مرمى نادي بيرنلي.