6 نصائح للتعامل مع زوجك المراهق بعد الأربعين

أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض الزوجات من دخول أزواجهن في مرحلة المراهقة من جديد بعد سن الأربعين، وهو ما يجعل بعضهن يشعرن بأن حياتهن مهددة.

وتواجه النساء تحديًا كبيرًا في التعامل مع الزوج المراهق؛ فإليكٍ بعض النصائح التي تجعلك تخرجين من عنق الزجاجة والمرور في هذه المرحلة بسلام.

الإهتمام المكثف

يجب عليكِ الإكثار من الاهتمام بزوجك بعد الأربعين لحمايته من عدم إتزان مشاعره والسيطرة عليها.

مدح الزوج المراهق

لا تستهيني بالمدح في إرضاء غرور الزوج، فعليكي أن تتغزلي في زوجك فهو يخشى من أن يكون قد مر عليه الزمن وأخذ من جاذبيته ووسامته وهو ما يجب أن تدركه الزوجة جيدا

الكلام الرومانسي

يجب أن تتعامل الزوجة مع الزوج المراهق بعد سن الأربعين برومانسية وأن تسمعه كلاما معسولا حتى لا يقع ضحية في يد إمرأة لعوب.

الاهتمام بالمظهر

عليكِ الاهتمام بمظهرك والحرص على أن تكوني متجددة حتى لا يمل زوجك.

تعزيز ثقة الزوج المراهق بنفسه

لابد من التصرف بذكاء فيما يخص تعزيز ثقة زوجك بنفسه من جديد فهو يشعر بالحاجة إلى تلك الثقة في الأربعين.

الانطلاق والمغامرة

على الزوجة أن توافق الزوج المراهق بعد سن الأربعين على الإنطلاق وخوض مغامرات خارج إطار الروتين.