بالفيديو.. ياسر التويجري يلقي قصيدة أمام ولي العهد في مهرجان الهجن الثاني

علي القحطاني(صدى):

ألقى الشاعر ياسر التويجري قصيدة شعرية أما صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، خلال الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن.

ويذكر أن أعداد الهجن المشاركة تجاوزت 13000 ألف مطية، للمنافسة على جوائزه التي تبلغ (53) مليون ريال، وتضمنت تنوعًا كبيرًا في الفعاليات المصاحبة في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل.