بالفيديو.. ياسر التويجري يلقي قصيدة أمام ولي العهد في مهرجان الهجن الثاني
ألقى الشاعر ياسر التويجري قصيدة شعرية أما صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، خلال الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن.
ويذكر أن أعداد الهجن المشاركة تجاوزت 13000 ألف مطية، للمنافسة على جوائزه التي تبلغ (53) مليون ريال، وتضمنت تنوعًا كبيرًا في الفعاليات المصاحبة في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل.
فيديو | أمام #ولي_العهد .. #ياسر_التويجري يلقي قصيدة شعرية في ختام #مهرجان_ولي_العهد_للهجن2. #الإخبارية pic.twitter.com/vW8aIy2853
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2019
مغرد[ عدد التعليقات: 1015 ] نشر منذ 17 دقيقة
يستا هل ابو سلمان والله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28664 ] نشر منذ 17 دقيقة
صح لسانك يالتويجري