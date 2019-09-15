حقيقة طلب المملكة المساعدة من روسيا

وكالات(صدى):

كشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن المملكة لم تطلب مساعدة من روسيا بعد الهجوم على منشأتي نفط.

وقال بيسكوف في تصريحات لصحيفة محلية: ” ليس واضحا ما إذا كانوا يحتاجون لمساعدة. إنه أمر غير مرجح ” ، مؤكدًا ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دراية بالهجوم.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد صرح، السبت، أنه ” عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار ” درون ” ، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك ” .