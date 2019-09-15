شاهد.. أبطأ سيارة ” بورشة ” في العالم

أميرة خالد(صدى):

لا يتخيل الكثيرون وجود نوع من سيارات بورشة الألمانية، ضمن قائمة أبطأ السيارات في العالم.

والسيارة التي نتحدث عنها هي سيارة شبيهة بطراز ” جي تي 3 أر أس GT3RS ” الشهيرة، وتدعى ” فارديناند جي تي 3 أر أس GT3RS ” .

في الواقع، هذه السيارة ليست بورشه حقيقية، بل مركبة من تصميم الفنان النمساوي ” يوهانس لانجيدير ” ، الذي صممها معتمداً على آلية دراجة هوائية رباعية العجلات مع شاصيه مصنوع يدوياً.

كما اعتمد في تصميمها على هيكل بورشه مفرغ من الداخل، ما يجعلها تبدو كسيارة حقيقية من العلامة الألمانية.

وخصائص السيارة تتمثل في امتلاكها قدرة 0.14 حصان فقط للعجلات الأربعة داخل السيارة، لكن هذا الرقم قد يرتفع بحسب قوة السائق الجسدية، مع قدرة تسارع من 0 إلى 5 كم/س خلال 3.5 ثانية وسرعة قصوى تصل الى 13 كم/س.