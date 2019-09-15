بالفيديو.. وصول ولي العهد مقر الحفل الختامي لـ مهرجان الهجن الثاني

نايف السالم(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، منذ قليل إلى مضمار الهجن لرعاية الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن.

وكانت هذه النسخة من مهرجان ولي العهد للهجن التي انطلقت في 29 ذي القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م، قد حظيت بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من مُلّاك ومؤسسات الهجن العملاقة.

وتجاوزت أعداد الهجن المشاركة 13000 ألف مطية، للمنافسة على جوائزه التي تبلغ (53) مليون ريال، وتضمنت تنوعًا كبيرًا في الفعاليات المصاحبة في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل.