وظيفة تقنية شاغرة في شركة كوكا كولا بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة كوكا كولا لتعبئة المرطبات (كوكا كولا) عن توفر وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُبرمج حاسب آلي Computer Programmer)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُبرمج حاسب آلي (Computer Programmer).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب).

2- خبرة عمل لا تقل عن 3 سنوات في (.Net Visual Studio) و (ASP.NET)، و (Hybrid Mobile Application Frameworks)، و (HTML)، و (CSS).

3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

والتقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2019/09/15م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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