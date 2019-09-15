حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الاثنين

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة ليوم غد الاثنين.

وأوضحت ” الأرصاد ” في بيان لها، أنه يتوقع سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على وسط وشرق وغرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

ومن المتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق ” تبوك، نجران، وأجزاء من منطقة الرياض “، بالإضافة إلى الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر.

كما أشارت إلى أنه يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.