انتحار فتاة بعد اغتصابها وإجبارها على الزنا منذ طفولتها

مليكة فؤاد(صدى):

وضعت فتاة في مقتبل العمر، حدًا لحياتها وانتحرت في البث المباشر؛ للتخلص من استغلال زوج شقيقتها لها جنسيًا منذ أن كانت قاصرًا.

وكشفت التحقيقات في القضية، أن الفتاة كانت تعاني منذ سنوات عندما اغتصبها زوج شقيقتها عندما كانت قاصرًا، وعندما صمتت خوفًا من الفضيحة دأب على ابتزازها وإقامة فاحشة الزنا معها باستمرار.

وأوضحت التحقيقات، أن شقيقتها اكتشفت الحقيقة وواجهت الزوج، إلا أنه هددها وهدد شقيقتها وأجبرهما على معاشرته في فراش واحد، وعندما نضجت الفتاة قررت إنهاء هذا الأمر والانتحار.

واكتشفت الأجهزة الأمنية المغربية، الأمر عبر محادثة بين الفتاة وزوج شقيقتها تخبره فيه عن قرارها لعدم تحملها معاناة الاستغلال الجنسي، ليشرع في التوسل إليها بالتراجع مقدما وعودا بإخلاء سبيلها وعدم تكرار أفعاله.

ووجهت النيابة، تهم الاتجار في البشر والاغتصاب وهتك عرض والخيانة الزوجية، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، إلى المتهم.