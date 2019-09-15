الكويت تنسق مع المملكة بعد العمليات التخريبية في أرامكو

نايف السالم(صدى):

استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك، اليوم الأحد، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، محمد الخضر.

وشهد اللقاء تأكيد رئاسة الأركان الكويتية على أنها تعمل بتنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة بعد العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل المملكة، وفقًا لما نقله مجلس الوزراء عن أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة.

كما باشرت القيادات الأمنية إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها، وفق الصالح.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد صرح، السبت، أنه ” عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار ” درون ” ، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك “.