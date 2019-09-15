انتحار عروس قبل زفافها بأيام

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة مصرية في السابعة عشرة من عمرها على الانتحار بشنق نفسها بمفرش سرير ربطته بسقف غرفتها قبيل زفافها بأيام بسبب إجبار أسرتها لها على الزواج من شاب رغما عنها.

وبمناقشة والدة الفتاة أفادت بالعثور على نجلتها منتحرة داخل غرفتها قبيل زفافها بأيام لرفضها الزواج من شخص أجبرتها الأسرة على الارتباط به.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي انتقلت إلى مكان الواقعة وأجرت المعاينة وناظرت جثة الفتاة وقررت نقل الجثة للمشرحة والعرض على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.