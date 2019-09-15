وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في معهد الإدارة العامة

فاطمة المالكي(صدى):

فتح معهد الإدارة العامة، باب التقديم إلى عدة وظائف أكاديمية للجنسين أصحاب الكوادر الوطنية، في بعض التخصصات.

وأوضح المعهد رغبته في شغل الوظائف بكوادر وطنية مؤهلة لحملة الماجستير والدكتوراه في التخصصات التي يحتاجها لتنفيذ أنشطته المختلفة، بشرط أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بالإنتظام.

وأضاف أن التخصصات المتوفرة، كالتالي:

1- الإحصاء.

2- الموارد البشرية.

3- الاقتصاد.

4- العلاقات العامة والإعلام.

5- الميزانية العامة.

6- المالية العامة.

7- إدارة هندسية.

8- إدارة مشاريع.

9- تقنية المعلومات ” مسار أمن المعلومات، الأمن السيبراني “.

10- إدارة الأعمال ” مسار موارد بشرية “.

11- إدارة الأعمال ” مسار نظم المعلومات الإدارية “.

12- إدارة الأعمال ” مسار عام “.

13- تحليل البيانات.

14- القانون.

15- تقنية المعلومات ” مسار شبكات “.

16- الإدارة العامة.

17- السياسات العامة.

18- سلاسل الامداد.

19- إدارة العمليات اللوجستية.

20- المكتبات والمعلومات.

21- علم المعلومات.

22- المحاسبة.

23- السلوك التنظيمي.

24- إدارة صحية.

25- إدارة مستشفيات.

واشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بالإنتظام، وأن يكون التخصص في المؤهل الأعلى متسقاً مع التخصص في المراحل العلمية السابقة، وأن لا يقل المعدل التراكمي لجميع المراحل الدراسية عن ” 3.75 من 5 ” أو ” 3 من 4 ” بتقدير جيد جدًا أو أعلى.

وأضاف أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم، وأن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية و البحث، ولمرحلة الدكتوراه بنظام المواد الدراسية والبحث .

كما أشار إلى ضرورة الإلمام باللغة الإنجليزية حيث يشترط للمتقدمين الحصول على درجة 80 في إختبار TOEFL iBT أو درجة 6 في إختبار IELTS في حال كانت لغة الدراسة غير اللغة الإنجليزية، ولتخصص اللغة الإنجليزية الحصول على درجة 100 في إختبار TOEFL iBT أو درجة 7 في إختبار IELTS.

واستكمل ” أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة لحملة الماجستير و45 سنة لحملة الدكتوراه، وأن لا يكون قد مضى على آخر مؤهل علمي حصل عليه أكثر من 3 سنوات، وأن لا يكون المتقدم من خريجي برامج التجسير “.

كما شدد على الالتزام بإكمال الدراسات العليا في الخارج لدرجة الدكتوراه بحسب الاحتياج، في التخصص الذي يحدده المعهد، ووفق ضوابط الابتعاث المعتمدة في المعهد، واجتياز المقابلة التخصصية والشخصية، والالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.

والتقديم مُتاح بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/16هـ وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي اضغط هنــــا