الهجوم على نسرين طافش من قبل زملائها النجوم

أميرة خالد(صدى):

تعرضت الممثلة نسرين طافش لانتقادات لاذعة من زملائها الفنانين بشكل علني، بعد خلافاتها مع زميلتها ديما بياعة، التي اتهمتها بخيانة صداقتها وسرقة زوجها الممثل تيم حسن.

واختلفت نسرين مع عدد من النجوم، حيث اتهمها بعضهم بعدم المهنية وآخرون رفضوا العمل معها في أي مسلسل.

كما هاجمت الممثلة السورية ديمة الجندي زميلتها نسرين طافش، بعدما أكدت بانه من المستحيل أن تقبل أي عمل قد يجمعها بالممثلة نسرين طافش، أثناء حلولها ضيفة على برنامج ” أكلناها ” الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور.

وشاركت طافش على صفحتها عبر انستغرام منشورا للفنانة شمس الكويتية، جاء فيه: ” فعلا رسالة لكل فاشلة حيوانة او حيوان بشري .. اعتذر من الحيوانات فيهم اخلاق و انسانية اكثر من بعض الناس .. صح لسان الشاعر اثير التميمي و صح لسانك يا شمس، واللي مو عاجبو عندو كذا اوبشن : يدور على غيري يرفعلو نسبة المشاهدة و يصير ترند و يصير انسان طبيعي و يرتقي من مرتبة مهرج او ابو بريص الى مرتبة البشر اعتذر من ابو بريص و مهرجين السيرك، أو يبلط البحر، أو يشرب من مية البحر، أو يشربوا سم “.