عامل يستعين بسم الفئران للتخلص من زوجته

القاهرة(صدى):

لجأ عامل مصري، إلى قتل زوجته عبر وضع سم الفئران في طعامها؛ إثر خلافات زوجية مستمرة بينهما.

وفشل العامل في قتل زوجته التي تعرّضت الإصابة بآلام بالبطن وقيء مستمر، وتم إجراء الإسعافات الطبية.

وقدّمت الزواج، بلاغًا إلى قسم الشرطة يفيد بأن زوجها حاول قتلها بسم الفئران، وقدمت تقريرًا طبيًا يوثق الواقعة.

من جانبها، ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات الزوجية بينه وبين زوجته.