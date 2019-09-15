بالأسماء.. المرشحون والمرشحات علي الوظائف المدنية في مديرية السجون 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المديرية العامة للسجون عن أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف المدنية (المرتبة السادسة)، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع المديرية وموقع (أي وظيفة) خبر رقم (55350)، لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات المطابقة النهائية للمعلومات المدخلة في برنامج جدارة مع بيانات الوثائق الأصلية.

ويمكن الإطلاع على المقبولين مبدئياً للمقابلة في الملفات أدناه:

1- الرجال من هنــــــــــا ، هنــــــــــا ، هنــــــــــا ، هنــــــــــا .

2- للنساء من هنـــــــــا ، هنـــــــــــا .