البيت الأبيض: مستعدون للتحرك حال أي هجوم إيراني على المملكة

واشنطن(صدى):

أكدت كيليان كونواي، المستشارة في البيت الأبيض، أن القوات الأمريكية مستعدة للتحرك حال أي هجوم إيراني على المملكة.

وأوضحت كونواي أن وزارة الطاقة الأمريكية، مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر، لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة العالمية، التي ستتأثر باستهداف أرامكو.

وقالت كونواي: “كان من غير المستبعد أن يعقد الرئيس دونالد ترامب لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هذا الهجوم لن يساعد على ذلك الاحتمال ” .