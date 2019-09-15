وزارة الداخلية تعلن عن نتائج القبول المبدئي للخدمات الطبية

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي ” الدفعة الثانية – عريف ” للإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفيات قوى الأمن للوظائف الصحية للعنصر النسائي.

وأوضحت الوزارة أنه على جميع المقبولات مبدئيًا ضرورة التقيد بالتعليمات التالية:

1- الحضور بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض لإستكمال إجراءات القبول في الوقت المحدد لكل طالبة.

2- احضار نموذج موعد المراجعة ” اشعار القبول “.

3- احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة مكبرها منها.

4- احضار أصل شهادة البكالوريوس في التخصص الصحي لرتبة ” وكيل رقيب ” مع عدد 2 صور منها مصدقة.

5- احضار أصل شهادة الدبلوم بعد الثانوية في التخصص الصحي لرتبة ” عريف ” لمدة سنتين ونصف مع عدد 2 صور منها مصدقة.

6- احضار أصل شهادة الدبلوم بعد الثانوية في التخصص الصحي لرتبة ” جندي أول ” لمدة سنتين مع عدد 2 صور منها مصدقة.

7- احضار أصل شهادة الثانوية العامة وأصل الشهادات التدريبية مع الإساس لمطابقتها ، مع ضرورة أن تكون الشهادات التدريبية مصادق عليها من الجهة الحكومية المشرفة عليها.

8- احضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

9- احضار بطاقة التسجيل المهني وشهادة التصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.

10- احضار ملف لحفظ المتطلبات.

11- احضار قلم أزرق جاف.

12- يمنع اصطحاب الهواتف أثناء مراجعة اللجنة.

13- يمنع اصطحاب المرافقين.

كما أشارت الوزارة إلى أنه على المقبولات مبدئيًا الالتزام بموعد المراجعة مع إحضار جميع المتطلبات، موضحة أن قبول المتقدمة مبدئيًا لا يعني قبولًا نهائيًا وسيتم استبعاد من يوجد لديها اختلافًا في بيانات التسجيل حسب الشروط والمؤهلات المعلنة.

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