بالصور.. ” الغذاء والدواء ” تغلق مستودع أغذية بجدة بسبب سوء التخزين

جدة(صدى):

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بإغلاق مستودع أغذية في محافظة جدة؛ بسبب سوء التخزين وإعادة التعبئة في ظروف غير مناسبة.

وتفصيلآ، ضبطت الهيئة نحو 10 آلاف طن من البقوليات فيه، تم تخزينها في ظروف سيئة وغير مناسبة لتخزين وتعبئة الأغذية.

ويرجع ذلك بسبب تدني مستوى النظافة، ووجود مخلفات قوارض وحشرات وطيور.

وأوضحت الهيئة أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.

كما دعت للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمجالات عمل ” الهيئة ” من خلال مركز الاتصال الموحد (19999).