سيدة تتسبب في سجن صديقها بعد تشويه وجهها إثر الاعتداء عليها بوحشية 

لندن(صدى):

نشرت سيدة بريطانية صورتها بعد تعرضها للضرب الوحشي والتشويه في وجهها من قبل صديقها، حيث ظهر على وجهها العديد من الجروح والكدمات.

وتفصيلا، وقع شجار حاد بين السيدة وصديقها بعد عودته إلى منزله، حيث كان في حالة غير طبيعية نتيجة لإدمانه على الكحول، مما دفعه للاعتداء عليها بوحشية ثم رماها بسماعات جهاز التلفزيون.

وأبلغت السيدة الشرطة بما حدث لها، قائلة: ” اعتقدت أنه سيقتلني.. فقد أخذ يلكمني في الوجه ثم ضربني بسماعات التلفزيون.. ولا أتذكر كيف استطعت أن أهرب من الشقة وقتها”.

وعلي الفور، ضبطت الشرطة المعتدي الذي زعم أنها تعرضت للإصابة نتيجة لسقوطها على السلم، إلا أنه قد تم توجيه الاتهام إليه وتحويله إلى المحكمة، التي بدورها أصدرت حكمها في 3 سبتمبر بسجنه 7 سنوات