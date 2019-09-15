أردوغان يشتري سيارات فارهة بالملايين وسط أزمة خانقة 

أنقرة(صدى):

اشترى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤخرا سيارات وصفها بـ ” الفاخرة ” ، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.

وأضافت رئاسة الجمهورية التركية إلى أسطول سيارات أردوغان، 4 سيارات جديدة من نوع مرسيدس، ونشرت صورا داخلية لإحداها.

وتأتي عملية الشراء في وقت لا يكف فيه الرئيس التركي عن دعوة مواطنيه للتقشف مع تزايد التدهور الاقتصادي في البلاد في ظل الهبوط الحاد في سعر صرف العملة التركية.

وتمت عملية شراء السيارات الأربعة قبل 4 أشهر، وقد تم تحصينها لكي تكون مضادة للرصاص، كما أن القنصلية التركية بمدينة شتوتغارت الألمانية، تكفلت بإنجاز طلبية السيارات، التي كلفت قرابة 80 مليون ليرة تركية (الدولار يساوي 5.68 ليرة تقريبا)، وشحنتها إلى العاصمة أنقرة.