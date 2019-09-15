أبرز المرشحين لقيادة دفة الأهلي

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، عن أبرز المرشحين لتدريب الأهلي الأمر الذي تدرسه إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، وبدعم من المشرف العام على الكرة، الأمير منصور بن مشعل، عقب إقالة المدرب برانكو إيفانكوفيتش.

وتبحث الإدارة، ملفات الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال والاتحاد وبيراميدز السابق، حيث يلقى المدرب دعمًا كبيرًا من جانب جماهير الأهلي، كما يبرز اسم المدرب السابق للفريق، جروس، الذي درب الزمالك الموسم الماضي.

وظهر اسم جديد على الدوري، وهو المدرب الإيطالي، كلاوديو رانيري، صانع المعجزة مع ليستر سيتي بتحقيقه لقب الدوري الإنجليزي، والذي درب روما في الفترة الثانية للموسم الماضي.