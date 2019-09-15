بعد غيابه شهر.. ” ميسي ” يعاود التمارين الجماعية مع برشلونة

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي برشلونة الإسباني أن قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، عاود التمارين الجماعية بعد غيابه منذ نحو شهر بداعي الإصابة.

ويأتي ذلك قبل يومين من اللقاء المرتقب ضد بوروسيا دورتموند الألماني، في انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقام ” برشلونة ” بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” معلقًا: ” ميسي يتمرن مع الفريق و(الفرنسي) عثمان ديمبيلي شارك بشكل جزئي في الحصة التدريبية مع الفريق ” .

وكان ” ميسي ” قد تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى، بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر أغسطس الماضي؛ وهو ما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الليجا.