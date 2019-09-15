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صندوق التنمية العقاري يرد على أنباء عدم الالتزام بمستحقات المستفيدين

صندوق التنمية العقاري يرد على أنباء عدم الالتزام بمستحقات المستفيدين
عادل الحربي(صدى):

حذر صندوق التنمية العقاري من تداول الأخبار الكاذبة التي تضلل المستفيدين ، مؤكداً أن الصندوق جهة حكومية يلتزم بجميع الإلتزامات والعقود المبرمة .

كما أكد صندوق التنمية العقاري على إيداع الدعم في حساب المستفيد شهرياً طالما إلتزم بسداد الأقساط .

جاء ذلك على لسان “حمود العصيمي” المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية ، الذي نفى أي شائعات تتعارض مع إلتزامات الصندوق تجاه المستفيدين ، والتي تهدف لبث مخاوف غير صحيحة بالرأي العام .

ونشر “العصيمي ” إنفوجرافيك ، يوضح إمكانية التواصل مع صندوق التنمية العقاري مباشرةً للتأكد من أي معلومة ، وذلك من خلال الرقم : 199088 ، أو عبر الموقع الإلكتروني على الرابط التالي : هنا

وكانت بعض المخاوف قد تسللت للبعض بسبب الترويج لعدم سداد الصندوق إلتزاماته أو تأخره في الدعم أو ما شابه في محاولة للإثارة .


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