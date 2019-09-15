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” الزعاق ” : تبقى 25 يوما على الموسم الألطف في السنة

” الزعاق ” : تبقى 25 يوما على الموسم الألطف في السنة
عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن موسم ” الوسم ” يبقى على دخوله 25 يومًا.

وعن ذلك، قال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” 25 يومًا تفصلنا عن موسم الوسم، الذي يعدّ الموسم الأجمل والألطف في السنة على الإطلاق على المملكة ومنطقة الخليج ” .

وموسم ” الوسم ” يأتي بعد سهيل ويجيء بعد الوسم المربعانية، وسمي ” الوسم ” لأنه يسم الأرض ويحييها، وهو نجم العواء الذي يتكون من ثلاثة منازل قمرية هي نجم السماك والغفر والزبانا.


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