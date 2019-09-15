حساب المواطن ينبه المستفيدين بشأن حد الدخل المفصح عنه 

حمود العنزي(صدى):

دعا حساب المواطن المستفيدين إلى ضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل الخاصة بالمستفيد الرئيسي والتابعين حتى لا تتأثر حالة الأهلية.

وشدد حساب المواطن على أهمية تطابق البيانات المقدمة من المواطنين مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، مبينا أنه حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وعن كيفية إضافة الدخل والبدلات، أوضحت خدمة المستفيدين في البرنامج: يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة”.