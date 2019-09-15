بالفيديو.. المغامسي يكشف دوافع الهجوم على أرامكو: غيظ في القلوب

عادل الحربي(صدى):

علق الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، على الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو الذي تم صباح أمس السبت.

وكشف ” المغامسي ” خلال لقاء على فضائية ” أم بي سي “، عن دوافع هذا الهجوم، رابطًا بين توقيت الهجوم على معملي أرامكو، وبين التعيين الأخير للأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة.

وأكد أن هذا الهجوم كان يستهدف الأمير عبدالعزيز، قائلًا إن الواقعة حدثت بعد تبوأ صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزارة الطاقة.

كما أشار إلى أن هذه المحاولات اليائسة تنبىء عن غيظ في القلوب وحقد في الصدور، قائلًا ” قد يشب الحريق هنا أو هناك وما يلبث أن ينطفئ، لكنه لن ينطفئ حقا حتى تنطفئ جذوة الحقد في قلوبهم “.

وأضاف ” ومن السفه أن يظن هؤلاء أن إرسال طائرات درون مثل هذه يمكن أن يقوض بلدا شامخا راسخا مثل المملكة العربية السعودية “، مؤكدًا أن هذه الهجمات لا تغير من مكانة المملكة الاقتصادية، بل يزداد الحبل وصلًا والعقدة إبرامًا.