بعثة النصر تصل إلى قطر لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي(صدى):

وصلت منذ قليل بعثة فريق النصر إلى الدوحة على متن طائرة خاصة، برئاسة الدكتور صفوان السويكت استعدادًا لمواجهة السد القطري غدًا الاثنين ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويخوض العالمي تدريباته مساء اليوم استعداداً لمباراة السد القطري غداً الاثنين في إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وشهدت قائمة العالمي المغادرة عودة الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق، التى حرمته الإصابة من المشاركة في موقعة الذهاب، التي انتهت لصالح النصر بهدفين لهدف، حيث ضمَّ البرتغالي فيتوريا، المدير الفنى لفريق النصر، الثنائي عبد العزيز الجبرين، ويحيى الشهري العائدَين بعد غياب طويل بداعي الإصابة، ويُنتظر دخولهما قائمة البدلاء، على أن يستعين بخدماتهما عندما يحتاج إليهما.