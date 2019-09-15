مرسيدس بنز تزيح الستار عن سيارة سيدان الكهربائية الجديدة

برلين(صدى):

أزاحت شركة ” مرسيدس – بنز ” في معرض ” فرانكفورت ” للسيارات، الستار عن سيارة Vision EQS الاختبارية الكهربائية، والتي تفتح بابا جديدا في قائمة سيارات سيدان كبيرة الحجم التي ليس بمقدورها منافسة “تسلا” الكهربائية فحسب بل والسيارات الكهربائية التابعة لشركات أخرى.

وتمتاز Vision EQS الاختبارية الفخامة والتكنولوجيات الفائقة، والمسافة الطويلة التي تقطعها دون أن تشحن بطارياتها، فضلا عن الشحن السريع للبطاريات؛ فيما تمتلك محركين كهربائيين (لكل محور محرك واحد) ينتجان 476 حصانا و760 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ويفترض أن تتسارع السيارة حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية. أما سرعتها القصوى فتفوق 200 كيلومتر في الساعة، بينما شحنها فيمكن أن يتحقق من المآخذ الكهربائية بقدرة حتى 350 كيلوواطا، ويتوفر بها نظام السائق الآلي من الجيل الثالث.