حقوق الإنسان تتوعد ناشري مقاطع الفيديو التي تعرض الأطفال للخطر

حمود العنزي(صدى):

كشفت هيئة حقوق الإنسان عن صدور توجيهات من رئيس الهيئة اليوم الأحد لجميع الإدارات المعنية برصد جميع مايتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع تنتهك حقوق الطفل وتعرضه للخطر .

كما وجه رئيس الهيئة بمتابعة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة تجاه المتجاوزين ، ومحاسبة المخالفين لنظام حماية الطفل .

وتكثف هيئة حقوق الإنسان جهودها لحماية حقوق الطفل من كافة أشكال العنف أو الإهمال ، داعية الجميع للإبلاغ عنها .

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