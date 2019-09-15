حقوق الإنسان تتوعد ناشري مقاطع الفيديو التي تعرض الأطفال للخطر
كشفت هيئة حقوق الإنسان عن صدور توجيهات من رئيس الهيئة اليوم الأحد لجميع الإدارات المعنية برصد جميع مايتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع تنتهك حقوق الطفل وتعرضه للخطر .
كما وجه رئيس الهيئة بمتابعة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة تجاه المتجاوزين ، ومحاسبة المخالفين لنظام حماية الطفل .
وتكثف هيئة حقوق الإنسان جهودها لحماية حقوق الطفل من كافة أشكال العنف أو الإهمال ، داعية الجميع للإبلاغ عنها .
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