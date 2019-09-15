هازرد يعلق على مشاركته الرسمية الأولى في ريال مدريد
أكد البلجيكي إيدين هازارد على سعادته بمشاركته في أول مباراة رسمية له مع ريال مدريد أمام ليفانتي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني .
وقال هازرد أنه حقق أخيراً حلمه بإرتداء قميص ريال مدريد على ملعب السنتياجو برنابيو .
وتابع : أريد أن استمتع بكرة القدم مع زملائي والاستمرار في لعب المباريات.. أنا سعيد بمساهمتي في فوز الفريق .
وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على ضيفه ليفانتي 3-2 في الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني في مباراة تنافسية مشتعلة .
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