هازرد يعلق على مشاركته الرسمية الأولى في ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أكد البلجيكي إيدين هازارد على سعادته بمشاركته في أول مباراة رسمية له مع ريال مدريد أمام ليفانتي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني .

وقال هازرد أنه حقق أخيراً حلمه بإرتداء قميص ريال مدريد على ملعب السنتياجو برنابيو .

وتابع : أريد أن استمتع بكرة القدم مع زملائي والاستمرار في لعب المباريات.. أنا سعيد بمساهمتي في فوز الفريق .

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على ضيفه ليفانتي 3-2 في الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني في مباراة تنافسية مشتعلة .