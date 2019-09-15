العراق ينفي استخدام أراضيه في هجوم معملي أرامكو بالمملكة

بغداد(صدى):

نفىت الحكومة العراقية اليوم الأحد، ما تم تداوله عن استخدام أراضيها في هجوم بـ ” الطائرات المسيرة ” ، على معملي أرامكو في المملكة العربية السعودية.

كما أكدت في البيان الصادر عن رئيس الوزراء العراقي أن العراق تلتزم بمنع استخدام أراضيه للهجوم على دول الجوار والأشقاء والأصدقاء.

وأضاف البيان: ” الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات ” .

ورد رئيس الوزراء العراقي على الاتهامات الموجهة للعراق، بالمطالبة بإنهاء الحرب في اليمن.