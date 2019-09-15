العراق ينفي استخدام أراضيه في هجوم معملي أرامكو بالمملكة
نفىت الحكومة العراقية اليوم الأحد، ما تم تداوله عن استخدام أراضيها في هجوم بـ ” الطائرات المسيرة ” ، على معملي أرامكو في المملكة العربية السعودية.
كما أكدت في البيان الصادر عن رئيس الوزراء العراقي أن العراق تلتزم بمنع استخدام أراضيه للهجوم على دول الجوار والأشقاء والأصدقاء.
وأضاف البيان: ” الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات ” .
ورد رئيس الوزراء العراقي على الاتهامات الموجهة للعراق، بالمطالبة بإنهاء الحرب في اليمن.
درباويه[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 23 دقيقة
اكيد قطر مايبيلها كلام
الشاعر[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 11 دقيقة
العراق وش يدريهم العراق بعد ابوعدي انتهاء
لاحكومةولا نظام كلة بيد ايران لعنهم الله
الدكتور عبدالله النفيسي محذر من زمان
عن مايحصل اليوم لكن لاحياة لمن تنادي