براتب 8.500 ريال.. الاتحاد الهندسي تعلن عن وظيفة هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الاتحاد الهندسي السعودية باب التقديم على وظيفة هندسية شاغرة لحديثي التخرج من حملة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية ، وذلك عبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات للعمل بالشركة بمحافظة جدة .

وأوضحت الشركة التفاصيل المطلوبة على النحو التالي :

المسمى الوظيفي:

– مهندس مدني (للرجال – وظيفة واحدة).

المهام الوظيفية:

1- تصميم الإنشاءات، وتحديد المواد ومعايير الجودة.

2- إدارة أعمال إنشاءات مشاريع الهندسة المدنية، وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

3- وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بلوائح الصحة والسلامة والبيئة.

4- وضع نظريات جديدة وتعزيز الأساليب الحالية في هذا المجال.

5- مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة المدنية).

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وكشفت الشركة عن قيمة الراتب الشهري وهو 8.500 ريال .

وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح بدءًمن اليوم الأحد الموافق 15/9/2019 م ، وذلك عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات ” على الرابط التالي : هنا