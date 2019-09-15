براتب 8.500 ريال.. الاتحاد الهندسي تعلن عن وظيفة هندسية شاغرة
فتحت شركة الاتحاد الهندسي السعودية باب التقديم على وظيفة هندسية شاغرة لحديثي التخرج من حملة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية ، وذلك عبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات للعمل بالشركة بمحافظة جدة .
وأوضحت الشركة التفاصيل المطلوبة على النحو التالي :
المسمى الوظيفي:
– مهندس مدني (للرجال – وظيفة واحدة).
المهام الوظيفية:
1- تصميم الإنشاءات، وتحديد المواد ومعايير الجودة.
2- إدارة أعمال إنشاءات مشاريع الهندسة المدنية، وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.
3- وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بلوائح الصحة والسلامة والبيئة.
4- وضع نظريات جديدة وتعزيز الأساليب الحالية في هذا المجال.
5- مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة المدنية).
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وكشفت الشركة عن قيمة الراتب الشهري وهو 8.500 ريال .
وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح بدءًمن اليوم الأحد الموافق 15/9/2019 م ، وذلك عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات ” على الرابط التالي : هنا
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