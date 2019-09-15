وظيفة نسائية شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمقاولين، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر وظيفة نسائية شاغرة بمجال تطوير الويب، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مطوّر مواقع ويب ووسائط متعددة)، عبر برنامج (تمهير) التدريب عل رأس العمل.

واشترطت الهيئة، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (نظم معلومات)، ألا تكون المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، وأن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

وأكدت على ألا تكون المتقدمة قد استفادت من برنامج تمهير سابقاً؛ بينما يعد التدريب هو تطوير مواقع الويب والوسائط المتعددة، وفهم احتياجات العميل والتواصل مع المصممين بشأن مفاهيم التصميم العامة، والتواصل مع المبرمجين لإنشاء مواقع الويب.

ومن المهام التدريبية: التواصل مع المبرمجين لتطوير موقع الويب، ومراجعة مسودات العمل وتقديم الملاحظات، التواصل مع المصممين والاتفاق على مفاهيم التصميم العامة، ومراجعة المسودات وتقديم الملاحظات، القيام باختبارات ضمان الجودة على المنتج لتحديد الأخطاء وأوجه القصور، فهم احتياجات العميل ومتطلباته، وترجمة المواصفات التفصيلية للمصممين والمبرمجين.

وقالت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 1441/01/16هـ، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا