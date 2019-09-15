الجوازات تعلن عن نتائج القبول النهائي للعنصر النسائي على رتبة ” جندي “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات عن نتائج القبول النهائي ” الدفعة الثانية ” للمديرية العامة للجوازات، على رتبة ” جندي ” للعنصر النسائي.

حيث دعت مديرية الجوازات لإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية، بعد معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول النهائي، من خلال الرابط التالي: هنا

وكانت وزارة الداخلية ممثلة بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية الإدارة العامة للقبول المركزي، قد أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات للعنصر النسائي برتبة ” جندي ” للتعيين عليها في جوازات المطارات والمنافذ البرية.