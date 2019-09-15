العلاجات المنزلية تعد الأفضل للتخلص من ندوب الوجه

أميرة خالد(صدى):

أكد أخصائيو التجميل إن هناك عدة طرق تساعد على التخلص من حفر وندوب الوجه، مضيفين أن الطرق تتنوع ما بين العلاجات المنزلية والجراحة، واستخدام العلاجات الكيميائية.

وتعد العلاجات المنزلية هي الخيار الأكثر أمانًا، بالرغم من أنها قد لا تعطي نفس النتائج السريعة كالتقشير الكيميائي، والعمليات التجميلية؛ فيما تعتمد على وضع بعض المكونات الطبيعية على الوجه.

ويعتبر جيل الصبار من أبرز المكونات التي يمكن استخدامها لعلاج ندوب الوجه، حيث يحتوي على عناصر مضادة للالتهاب، ويساعد على علاج جروح البشرة، وآثار الحبوب دون ترك ندوب بالوجه.

وتمتاز العلاجات المنزلية، أنها لا تسبب حروق بالوجه، مكونات العلاج متاحة، وغير مكلفة؛ بينما عيوبها أنها لا تعطي نتائج سريعة، ويحتاج العلاج لشهور طويلة، قد تتهيج البشرة نتيجة بعض المكونات، قد تسبب تحسس الجلد.

ونصح أخصائيو التجميل باتباع النصائح التالية لضمان الحصول على نتائج إيجابية في علاج ندوب الوجه: شرب كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم، ويساعد ذلك على نضارة الوجه، ويسرع من استشفاء الجلد، وضع كريم واقي للشمس قبل النزول لتفادي المشكلات التي قد تسببها الشمس.

وشددوا على تناول طعام صحي لا يحتوي على المزيد من الدهون التي تضر بالبشرة، الاهتمام بغسل البشرة بالغسول المناسب لها، للتخلص من دهون البشرة، التي تسبب الكثير من المشكلات، عمل روتين صحي للاهتمام بالبشرة، لتجنب ظهور تلك الندوب مجددًا.