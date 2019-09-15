خبير سيارات يكشف عن التكلفة السنوية لامتلاك سيارة جديدة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبير سيارات عن متوسط التكلفة السنوية لامتلاك سيارة جديدة 9,282 دولار (34,800 ريال) أي 773.5 دولار (2,900 ريال) شهرياً، وتعتبر الزيادة ناتجة أساساً عن ارتفاع تكاليف التمويل مثل ارتفاع أسعار الفائدة والقروض الطويلة، حيث ارتفع الجزء التمويلي من تكلفة السيارة السنوية بنسبة 24% هذا العام مقارنة بـ 2018.

وتبين أن السيارات الجديدة الأصغر والتي تعمل بالبنزين يكون متوسط تكاليفها السنوية 7,114 دولار (26,650 ريال)، في حين أن شاحنات البيك آب تكلف سنوياً 10,839 دولار (40,600 ريال).

وحول تكاليف جميع الفئات مرتبة تصاعدياً في القائمة التالية:سيدان صغيرة: 7,114 دولار (26,650 ريال)هايبرد: 7,736 دولار (29,00 ريال)كهربائية: 8,320 دولار (31,200 ريال)SUV صغيرة: 8,394 دولار (31,400 ريال)سيدان متوسطة: 8,643 دولار (32,400 ريال)SUV متوسطة: 10,265 دولار (38,500 ريال)سيدان كبيرة: 10,403 دولار (29,00 ريال)بيك اب: 10,839 دولار (40,600 ريال).