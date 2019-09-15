مبادرة لتدريب طلاب الإبتدائية والمتوسطة على اختبارات القدرات بتعليم بيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

تستعد إدارة التعليم في بيشة لإطلاق مبادرة للتوسع في التدريب على اختبارات القدرات لتشمل طلاب وطالبات المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات منذ سن مبكرة لتحقيق نتائج أفضل في اختبارات القدرات من خلال خطة عمل تتضمن تدريب معلمي ومعلمات الرياضيات واللغة العربية والعلوم والمرشدين الطلابيين والمرشدات الطلابيات في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة على اختبارات القدرات .

وقد ترأس مدير التعليم أ. نايف الهاجري صباح اليوم الأحد الإجتماع التنسيقي الأول للمبادرة بحضور مساعده للشؤون التعليمية أ. خالد الغامدي وبحضور مديري مكاتب التعليم عبر التواصل المرئي ، وتم وضع الخطوط العريضة للمبادرة وتوحيد جهود الزملاء في وحدة تطوير المدراس والإشراف التربوي وبرنامج وازن ، وأشاد الهاجري بالمبادرة وأهدافها ، مطالباً الجميع بدعمها والسعي لإنجاحها .

يذكر أنه قد تقرر تشكيل لجنة للمبادرة وأن تنطلق تحت مظلة برنامج وازن لتشمل جميع مدارس البنين والبنات في جميع مكاتب التعليم.