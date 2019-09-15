8 أيام تفصلنا عن الاعتدال الخريفي 

نايف السالم(صدى):

أطلق فريق التنبؤات الجوية طويلة المدى سلسلة من النشرات الموسمية “لشبه الجزيرة العربية بما في ذلك المملكة”، تختص بالتوقعات الجوية للأشهر الثلاثة المقبلة “سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر2019” وسلوك درجات الحرارة والأمطار.

وتنبأ خبير طقس أن 8 أيام فقط تفصل المملكة خاصة وشبه الجزيرة العربية عامة عن الاعتدال الخريفي وبدء فصل الخريف.

ومن المتوقع أن ينتهي فصل الخريف بأمطار قريبة من معدلاتها العامة في مختلف المناطق، وذلك يعني ارتفاع فرص تشكل السيول في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية بما فيها المملكة والعراق والكويت وحدوث ما يعرف بالكسير على سواحل البحر الأحمر.

ومن المرجح أن يكون فصل الخريف معتدل الحرارة بوجه عام، يتخلله بعض الفترات الباردة ولاسيما في نوفمبر، وهناك احتمالات مُرتفعة لتشكل حالة مدارية في بحر العرب قد تؤثر في أجزاء من سلطنة عُمان واليمن.