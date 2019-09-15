إيقاف طاقم طبي بمستشفى خاص في الطائف جراء وفاة سيدة أثناء عملية تكميم

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قرر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف صالح بن سعد المونس؛ إيقاف سفر مجموعة من طاقم طبي بأحد مستشفيات القطاع الخاص، بعد شكوى تلقتها إدارة الالتزام في صحة الطائف حول وفاة سيدة ثلاثينية عقب إجراء عملية تكميم في أحد مستشفيات القطاع الخاص الكبرى.

وتفصيلا، هرعت فرق الصحة لمباشرة الوضع داخل المستشفى فور تلقي البلاغ وأغلقت الملف الطبي للمريضة ضمن الإجراءات الفورية للتعامل مع البلاغات العاجلة.

وفتحت لجنة متخصصة التحقيق لتطبيق توجيه مدير صحة الطائف، بإغلاق الوحدة المعنية ومنع سفر كل مَن له علاقة بالحالة لحين استكمال التحقيقات اللازمة وإحالة القضية إلى الهيئة الشرعية للحكم فيها حال ثبوت الخطأ أو التقصير أو التهاون.