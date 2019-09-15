وفاة مواطنة على يد شقيقها في جازان

جازان(صدى):

شهدت محافظة ضمد في منطقة جازان، صباح اليوم الأحد، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مواطنة في العقد الثاني من عمرها.

وهزت هذه الجريمة البشهة أرجاء محافظة ضمد، إذ أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على إنهاء حياة شقيقته من خلال توجيه عدة طعنات لها بآلة حادة.

واقتحم المواطن القاتل منزل شقيقته أثناء غياب زوجها، وعندما قاومت دخوله، لكنه كسر الباب وسدد لها طعنتين في الصدر وأخرى باليد، لتلفظ أنفاسها الأخيرة على الفور.

وعلى الفور اتجهت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم القبض على القاتل ويتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه والتحقيق في أسباب الخلاف.