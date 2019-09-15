  • الأحد 15

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تحويل جسر الملك فهد لجسر ذكي قريبا

تحويل جسر الملك فهد لجسر ذكي قريبا

تحويل جسر الملك فهد لجسر ذكي قريبا
نايف السالم(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن ملامح برنامجها الجديد الهادف لتحويل جسر الملك فهد إلى جسراً ذكياً ، لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين .

وأكدت المؤسسة ، أنه سيتم قريباً إتاحة خيارات وتقنيات متعددة لدفع الرسوم إلكترونياً ، مع تطوير الجهود من الجانبين السعودي والبحريني لخفض زمن العبور بما لا يخل بالإجراءات الأمنية .

كما أكدت على رفع كفاءة مسارات إنهاء السفر ، وإنشاء مرافق جديدة لخدمة المسافرين قبل نهاية العام الجاري ، منها تجهيز دورات المياه الجديدة بالجانب البحريني ، مشيرة إلى أن دورات المياه الحالية مؤقتة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *