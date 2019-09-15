تحويل جسر الملك فهد لجسر ذكي قريبا

نايف السالم(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن ملامح برنامجها الجديد الهادف لتحويل جسر الملك فهد إلى جسراً ذكياً ، لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين .

وأكدت المؤسسة ، أنه سيتم قريباً إتاحة خيارات وتقنيات متعددة لدفع الرسوم إلكترونياً ، مع تطوير الجهود من الجانبين السعودي والبحريني لخفض زمن العبور بما لا يخل بالإجراءات الأمنية .

كما أكدت على رفع كفاءة مسارات إنهاء السفر ، وإنشاء مرافق جديدة لخدمة المسافرين قبل نهاية العام الجاري ، منها تجهيز دورات المياه الجديدة بالجانب البحريني ، مشيرة إلى أن دورات المياه الحالية مؤقتة .