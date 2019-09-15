” حقوق الإنسان ” تدعو للإبلاغ الفوري عن حالات إهمال وإيذاء الأطفال

علي القحطاني(صدى):

دعت هيئة حقوق الإنسان كل من يطًلع على حالة إيذاء أو إهمال تبليغ الجهات الأمنية فوراً ، داعية إياها لتسهيل إجراءات التبليغ ، وخاصةً فيما يتعلق بالبلاغات عن الأطفال .

وأكدت ” حقوق الإنسان ” اليوم الأحد في بيان لها ، أن نظام حماية الطفل يكفل إجراءات سريعة لردع المستهترين بحقوقهم ،وهي كالتالي :

1- تقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وأقسام الشرطة بإحالة البلاغات المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله للنيابة العامة ، وفقاً لأحكام نظام الطفل ولائحته التنفيذية .

2- تحقق النيابة العامة في تلك القضايا ، مع طلب تقرير حالة من وزارة العمل ثم إحالته مع نتائج التحقيق للمحكمة المختصة حال عدم حفظ القضية .

3- تراعي المحكمة المختصة بالنظر في تلك المخالفات ، أحكام النظام ولائحته التنفيذية وتقر العقوبة المناسبة بحق المخالف .