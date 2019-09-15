شرطة مكة تطيح بتنظيم إجرامي للاعتداء على الأموال

جدة(صدى):

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحرّي عن مرتكبيها ، أسفرت -بتوفيق الله- ، عن الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص، (5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية ) ، في العقدين الثاني والثالث من العمر، والقبض عليهم بعد توفر الأدلة على قيامهم باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة ، وسلب ما بحوزتهم من أموال .

وأوضح الرائد الغامدي، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عدد 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

‏‎وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره