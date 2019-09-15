عصائر تساعد في محاربة أنيميا الحمل

أميرة خالد(صدى):

يعد فقر الدم من الأمراض التي تصيب معظم الحوامل، وذلك بسبب احتياج الجنين الذي يتكون بداخل رحمها إلى التزود بالحديد والفيتامينات الموجودة في جسم أمه.

وكشفت الدراسة التي قادها فريق من الباحثين في جامعة نيويورك، أن احتمالات وفاة الأمهات كانت أعلى مرتين بين أولئك الذين يعانون من فقر الدم الشديد مقارنة مع أولئك الذين لا يعانون من فقر الدم.

وفي السياق نفسه، فإن أفضل عصير للحامل لمحاربة فقر الدم، هي الأنواع الطازجة والتي لا تحتوي على السكر؛ لعدم حصولك على سعرات حرارية غير ضرورية، ومن حيث احتوائه على العناصر الغذائية التي تحتاجها طيلة فترة الحمل.

وتتمثل في عصير الطماطم: يحتوي عصير الطماطم على الخصائص التي تعمل على الحد من أعراض فقر الدم، هذا بفضل احتوائه على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات، يعمل عصير الطماطم على الحد من فقر الدم ويمكنك تحضير هذا العصير في المنزل من خلال وضع حبتين من البندورة في الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليها ملعقتين من السكر.

ويساهم عصير الكيوي في علاج فقر الدم أثناء الحمل ويعزز الدورة الدموية في الجسم؛ نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والسكريات، كما يساعد عصير الشمندر في علاج فقر الدم خلال الحمل؛ إذ يمد الجسم بكمية مرتفعة من الهيموجلوبين، ويعتبر غنياً بالفيتامينات والحديد.